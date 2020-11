«The Expanse» endet im kommenden Jahr

US-Fernsehen

Die Serie wurde für eine sechste und finale Staffel verlängert.

Noch vor dem Start der fünften Staffel, gaben die Verantwortlichen von Amazon bekannt, dass die Serie für eine sechs und letzte Season verlängert wurde. Die neuen Folgen sollen erstmals am 16. Dezember online abrufbar sein. Damit wird das Format bereits das zweite Mal eingestellt.Die ersten drei Staffel von «The Expanse» wurden bei Syfy ausgestrahlt, aber die Fernsehstation beendete das Format im vergangenen Jahr. Kurz nach der Absetzung wurde berichtet, dass Amazon Gespräche über eine Fortsetzung der Serie führt, die von der Alcon Television Group produziert und vollständig finanziert wird.Die Serie spielt in der Zukunft, wo die Menschheit das Sonnensystem kolonisiert hat und die Menschen auf der Erde, auf dem Mars und im Asteroidengürtel seit langem in Opposition zueinanderstehen. Als die Besatzung der Rocinante eine uralte außerirdische Technologie aufdeckt, beginnt eine riesige Verschwörung zu entstehen, die das Sonnensystem an den Rand eines Krieges bringen wird.