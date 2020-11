«Der Bergdoktor» kehrt im Januar - wie üblich - zurück

TV-News

Trotz Corona und schweren Zeiten kehrt die Kultserie mit ihrem Winterspecial und neuen Folgen im nächsten Frühjahr zurück.

Ohne Zweifel istnimmt auf dem großen deutschen Serienberg des Olymp Platz und erfreut sich größter Beliebtheit. Die neuen Folgen in diesem Jahr liefen bis zum März und seitdem warten die treuen Fans auf die Rückkehr des Doktors. Trotz Corona und schweren Zeiten kehrt «Der Bergdoktor» kurz nach Silvester zurück. Ab dem 7. Januar wird Hans Sigl wieder donnerstags um 20.15 Uhr zurückkehren und den Quotenberg besteigen. Den Start macht wieder das Winterspecial, gefolgt von den regulären neuen Folgen.Dabei besteigt Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) die Berge bis zur Ellmauer Halt, der höchsten Erhebung im Gebirgsmassiv des Wilden Kaisers. Sie schaffen es in eine abgelegene Berghütte, nachdem sie in einen massiven Schneesturm entkommen. Dort stürzt Rupert Althammer (Harald Krassnitzer) stark unterkühlt hinein, denn seine Bergführerin Joanna Kirchner (Liliane Zillner) steckt in einer Felsspalte fest. Die Bergführerin wird zwar gerettet, aber der Bergdoktor verfängt sich in einem Netz aus einer Geheimnishaltung von Leukämieleugnung und Familienverhältnissen mit Rupert bei ihr.Das Winterspecial wurde tatsächlich noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie bis Ende Februar unter Nikolai Müllerschön inszeniert. «Der Bergdoktor» wird von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH, Unterföhring (Produzent: Matthias Walther) im Auftrag von ZDF und ORF produziert. Mit Krassnitzer hat Sigl den indirekten Nachfolger der ursprünglichen «Bergdoktor»-Serie zwischen 1997 und 1998 neben sich, der den titelgebenden Dr. Justus Hallstein gespielt hatte.