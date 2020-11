A+E Networks Germany und Sky Deutschland verlängern Partnerschaft

Vermischtes

Darunter fallen besonders die Factual-Entertainment Sender History und Crime + Investigation.

Am 20. November haben A+E Networks Germany und Sky Deutschland ihre bereits seit 2009 bestehende Kooperation verlängert. Dieser mehrjährige Vertrag umfasst dabei die Ausstrahlung der Factual-Entertainment Sender History und Crime + Investigation, die über Sky Q via Satellit und in ausgewählten Kabelnetzen für alle Kunden im Sky Entertainment Paket empfangen werden können. Ebenfalls können die Programmhighlights der beiden Sender über Sky Q und Sky Go abgerufen werden.Durch die verlängerte Zusammenarbeit erhält der Sky Kunde wieder eine hohe Anzahl an hochwertigen Dokumentationen, neben mehr Boxsets als je zuvor. Zu den Programmhighlights bei History zählen unter anderem die Doku-Reihenmit Samuel L. Jackson undzu den Programmhighlights. Crime + Investigation, der erste True-Crime Sender im deutschsprachigen Raum, glänzt hingegen mit der Doku-Reiheoder der Dokumentation„Wir setzen unsere Programmoffensive weiter fort;“, berichtet Manual Kindervater, Vice President Partner Channels bei Sky Deutschland. „im Sommer haben wir hochkarätige Sender- und Filmdeals verlängert, wir werden die Zahl unserer Sky Originals in den nächsten drei Jahren verdoppeln und im kommenden Jahr starten wir vier brandneue Sky Sendermarken. Die Verlängerung der langjährigen Kooperation mit A+E Networks ist nun ein weiterer Schritt, der unser Entertainmentangebot in den kommenden Jahren einzigartig für unsere Kunden macht.“