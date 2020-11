Cybill Sheperd ergänzt Cast der neuen Comedyserie «I Love This for You»

US-Fernsehen

Der US-Sender Showtime entwickelt die neue Comedyserieund hat nun eine Pilotfolge hierfür bestellt. Die Idee der Serie basiert auf den «Saturday Night Live»-Comedians Jeremy Beiler und Vanessa Bayer («Modern Family», in dem neben Bayer Cybill Sheperd («Cybill», «The Client List») die Hauptrolle spielen wird.Tatsächlich handelt die Geschichte lose auf Bayers eigener Vergangenheit und erzählt die Geschichte der jungen Frau Joanna, die als Kind ihre Leukämie überhabt hatte, um dabei ihren großen Wunsch erfüllen zu können, Moderatorin bei einem Homeshopping-TV Sender zu werden. Sheperd wird dabei Patricia Kunken verkörpern, die eiskalte und mysteriöse Geschäftsfrau, sowie Gründerin und Chefin des populären Homeshopping-TV-Senders.Weitere Rollen spielen Molly Shannon («Divorce») als die populäre Moderatorin Jackie und Tami Sagher («Inside Amy Schumer») als Produzent der TV-Sendung. Als Showrunner agiert Jessi Klein («Big Mouth»), während Michael Showalter («Search Party») die Pilotfolge umsetzen wird. «I Love This for You» wird durch Beiler, Bayer und Showalter gemeinsam mit Megan Ellison, Sue Naegle und Jordana Mollick für Studios Annapurna und Semi-Formal produziert.