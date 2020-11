«The Undoing»-Produzent Garrett möchte Holly Watt Romane adaptieren

US-Fernsehen

Der Mann hinter der BBC- und AMC-Koproduktion «The Night Manager» hat Interesse an zwei fiktionalen Stoffen.

Stephen Garrett, einer der Produzenten hinter dem neuen HBO-Hit «The Undoing» und der BBC-AMC-Serie «The Night Manager» hat seine Augen auf ein neues Fernsehprojekt gerichtet. Garrett und seine Firma Character 7 haben die Rechte für die Fernsehadaptionen von Holly Watts gefeierten Romanen „To the Lions“ und „The Dead Line“ gesichert.Die beiden Romane folgen dem Leben und den Abenteuern der reisenden Enthüllungsjournalistin Casey Benedict, wobei „To the Lions“ sie in die nordafrikanische Wüste entführt, um eine Reihe mysteriöser und beunruhigender Vorfälle in einem marokkanischen Flüchtlingslager zu untersuchen.Bei „To the Dead“ sucht Casey nach einer Quelle einer verzweifelten Botschaft, die in Kleidungsstücken versteckt ist, die auf der britischen Straße verkauft wurden. Ihre Suche führt sie um die ganze Welt in ein Flüchtlingslager nach Bangladesch und in das Herz der wohlhabenden, verbundenen Familien, die zerstört werden, wenn ihre Entdeckung bekannt wird.