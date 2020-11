«Die Sat.1 Weihnachtsfeier» wird von Luke Mockridge geschmissen

TV-News

Neben seiner aktuellen Show «Greatnightshow» wird Luke Mockridge dieses Jahr «Die Sat.1 Weihnachtsfeier» moderieren.

Eigentlich stünde für Luke Mockridge ab dem kommenden Freitag eine Pause von der TV-Bühne an. Seine «Greatnightshow» geht da nämlich in die vorerst letzte Ausgabe und verabschiedet sich von seinem Sendeplatz. Dieser wird von der neuen Musikshow «Pretty in Plüsch» übernommen. Da der Moderator aber durchweg als Arbeitstier bekannt ist, verabschiedet sich der junge Comedian nur kurz in eine Verschnaufpause.Bereits am Montag, den 21. Dezember hostet er um 20:15 auf Sat. 1 die «Sat.1 Weihnachtsfeier». Zusammen mit Gästen wie Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen werden Zuschauer auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. Welche Rolle bei dieser Konstellation der Weihnachts-Klassiker «Kevin – Allein zu Haus» spielt soll abgewartet werden.Am 20. November muss Mockridge seine Pause zudem auch unterbrechen. In der Sendung «Luke vs. Köln» tritt er gegen Kölner Studenten in einem Wissens-Contest an. Vielseitige Aufgaben sind vorprogrammiert, da unter anderem Fabian Hambüchen, Lukas Podolski oder Jenke von Wilmsdorff zu speziellen Herausforderungen bitten. Wie wohl bei nahezu allen aktuellen Produktionen der aktuellen Zeit werden die Shows wohl ohne Studiopublikum aufgezeichnet werden.