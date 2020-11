«Twin»: Starttermin der norwegischen Serie im Januar

TV-News

Die neue Dramaserie mit «Game of Thrones»-Star Kristofer Hivju wird nun auch hier in Deutschland im Ersten zu sehen sein.

Nach der Ankündigung, dass die neue norwegische Drama-Seriemit «Game of Thones»-Star Kristofer Hivju in einer Doppelrolle ab dem 18. Dezember in der ARD-Mediathek verfügbar sein wird, hat nun das Erste auch einen TV-Ausstrahlungstermin bekanntgegeben, an dem in wenigen Tagen alle Folgen gezeigt werden sollen.Die insgesamt acht Episoden starten ab den 5. Januar 2021 ab 22:50 Uhr mit zwei Folgen, darauffolgend einen Tag später zwei weitere Episoden zur gleichen Uhrzeit. Am 8. Januar folgen ab 23:45 Uhr die fünfte und sechste Episode und die beiden letzten Folgen werden am späten Abend des 9. Januar ausgestrahlt.In «Twin» spielt Hivju die Zwillingsbrüder Adam und Erik, die zwar eineiige Zwillinge sind, aber nur ihr Aussehen gemeinsam haben. Während Adam erfolgreicher Familienvater ist, surft Erik mittellos so in den Tag hinein. Nach 15 Jahren der Entfremdung treffen sich die ungleichen Brüder, eine Auseinandersetzung mit Adams Ehefrau Ingrid (Rebekka Nystabakk) entbrennt, und Adam liegt danach leblos auf dem Boden. Nun muss Erik die Rolle des Familienvaters übernehmen, um die Familienmitglieder zu schützen. Dies ist aufgrund ihrer fundamentalen Unterschiede schwieriger, als man es vermuten darf.