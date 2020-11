Grasshopper Film ergattern Filmrechte für «Atlantis»

Kino-News

Das ukrainische Sci-Fi Drama kann nun in den USA veröffentlicht und gezeigt werden, das in einer nicht allzu ferne dystopische Zukunft spielt.

Die in New York liegende Vertriebsgesellschaft Grasshopper Film hat nun die nordamerikanischen Filmrechte am Sci-Fi Dramaerhalten. Die Produktion von Valentyn Vasyanovych ist die offizielle ukrainische Auswahl für die Academy Awards im nächsten Jahr. Im nächsten Frühjahr ist eine Ausspielung angedacht.Der Film spielt hierbei im Jahr 2025 in der östlichen Ukraine, die in eine menschenunwirkliche Wüste verwandelt worden und Wasser ein Luxusgut, transportiert über Lastwagen, ist. Ebenfalls trennen die Menschen große Mauern an den Landesgrenzen und der ehemalige Soldat Sergiy hat Schwierigkeiten, sich an dieses neue Leben zu adaptieren. Zusammen mit seiner ehemaligen Geliebten Katya sollen sie Kriegsleichen exhumieren und verlieben sich ein weiteres Mal ineinander, während sie versuchen eine Art von normalem Leben zu führen.In den Hauptrollen spielen Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka und Vasyl Antoniak. Als Produzenten fungieren Vasyanovych («Business As Usual»), Iya Myslytska und Vladimir Yatsenko. „Eine Science-Fiction Parabel über eine nicht allzu ferne Zukunft – einer der schönsten und visionärsten Filme, die ich seit langem gesehen habe“, kommentiert Ryan Krivoshey, Präsident und Gründer von Grasshopper Film, die Aushandlung des Deals.