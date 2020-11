Soap-Vorschau: Große Party zur 2.000. Folge

Soap-Check

In der kommenden Woche wird von «Köln 50667» die inzwischen 2.000. Ausgabe ausgestrahlt.

(Das Erste)Mona kann sich nicht vorstellen, Andreas je wieder zu vertrauen. Doch als Tatjana Sara die Schuld für Saschas entzündete Wunde gibt, nimmt Andreas sie vor Tatjana in Schutz. Mona beginnt das alte Band zwischen ihnen wieder zu fühlen. Entgegen Brittas Beteuerungen bleibt Hendrik überzeugt, dass sie ihn anonym bei der Klinikleitung angezeigt hat und wird verletzend. Umso überraschter ist er, als Britta bei der Untersuchung dichthält. Hendrik und Sara sind erleichtert – doch dann taucht ein Kuss-Video auf. Amelie spielt mit Davids Gefühlen und bringt ihn dazu, sie nicht beim Staatsanwalt anzuschwärzen. Ellen versteht das nicht, doch dann erfährt sie von Amelie, dass David aus Liebe handelt. Ellen rastet aus. Als Thomas sich durchringt, Jill zu gestehen, dass er gar kein Jäger ist und ihr seinen bunten Werdegang schildert, ist sie zu seiner Überraschung noch begeisterter. Schon liegt ein Kuss in der Luft – da kommt Johanna ...(Das Erste)Erik versucht, sich am „Fürstenhof“ in Stellung zu bringen. Michael verkennt seine echten Gefühle für Rosalie. Lucy und Joell schweben auf Wolke Sieben. Alfons‘ Sicherheitsbedürfnis wird teuer. Erik bewirbt sich im „Fürstenhof“ als PR-Manager und kann bei einem Vorstellungsgespräch mit Werner auch überzeugen. Als Anteilseignerin muss aber auch Ariane der Anstellung zustimmen. Um ihr schwieriges Verhältnis zu verbessern, stellt Erik sich bei einer Auseinandersetzung mit Christoph auf Arianes Seite. Rosalie kümmert sich liebevoll um den verletzten Michael. Diesem wird dabei zunehmend unwohl, was Rosalie bemerkt. Verletzt kündigt sie an, die WG verlassen zu wollen. Doch dann hat Michael einen Traum, in dem sich ganz andere Gefühle offenbaren. Lucy und Joell schweben auf Wolke Sieben und freuen sich, endlich zusammengefunden zu haben. Lucy bedankt sich daraufhin bei Maja, denn ohne ihre aufbauenden Worte hätte sie nicht den Mut gehabt, nochmals auf Joell zuzugehen. Als Vanessa den Schlüssel für Alfons‘ neues Schloss verliert, muss er einen teuren Schlüsseldienst bestellen, was Hildegard amüsiert kommentiert. Wenig später macht Vanessa eine beunruhigende Entdeckung am Briefkasten der Sonnbichlers, die Alfons‘ Sicherheitsbedürfnis alles andere als lächerlich erscheinen lässt …(RTL)Till und Ute finden dank Till über ein Fotoshooting zu ihrer alten Leichtigkeit zurück. Kann sich aus ihrer Scheinehe doch noch mehr entwickeln? Als Luke den Eindruck gewinnt, dass er an Sinas Gefühlen für ihn zu zweifeln beginnt, beschließt er, sie auf die Probe zu stellen. Doch das geht ziemlich schief. Dann führt ein harmloser Schicksals-Test Leni zu Jakob , und ihre Schwärmerei für ihn flammt wieder auf.(RTL)Finn lehnt es ab, Justus' Trauzeuge zu werden. Als Finn darüber mit Malu in Streit gerät, drohen seine Gefühle für sie Justus gegenüber aufzufliegen. Yannick ist aus Mali zurück. Er versucht, Ina, Lucie und Vanessa zu versichern, dass es ihm gut geht, um ihre Sorgen um ihn zu zerstreuen. Marian muss feststellen, dass Isabelles Not größer ist als gedacht. Fieberhaft sucht er nach einer Lösung des finanziellen Problems.(RTL)Felix spendet eine Vase für die Charity-Auktion. Beim genaueren Betrachten findet Nazan darin ein Kinderfoto von Felix. Über Felix' Erinnerung an den Schnappschuss nähern sich die beiden an. Als Nazan Lilly gesteht, dass Felix ihr noch etwas bedeutet, ahnt sie nicht, dass er ihre Worte hört. Erfreut über Johns Wunsch nach Annäherung, bleibt Patrizia in Berlin. Sie nimmt einen Job im Mauerwerk an und will sich nach einer Bleibe umsehen.(RTLZWEI)Franziska hat eine Verletzung vom Unfall davongetragen und findet in Dietrich einen wahren Freund, der sich um sie kümmert und sich auf ihre Seite stellt, obwohl Jessi und Anna gegen sie sind. Franziska imponiert Dietrichs Auftreten. Spontan verzeiht Franziska Jessi ihre Attacke gegen sie, was wiederum Dietrich beeindruckt. Entwickelt sich mehr zwischen den einstigen Kontrahenten? Alexa sinnt nach der Pleite mit Lukas im Bett, für die er ihr die Schuld gibt, auf Rache. Sie droht ihm, ein unvorteilhaftes Foto seines besten Stücks im Schulchat zu veröffentlichen. Leonard ist von Alexas Manipulationskünsten fasziniert und will von ihr lernen. Wechselt Leonard tatsächlich die Seiten und fällt Lukas in den Rücken? Tobi Wegener wird ein Fitness- und Anti-Stress-Programm speziell für Jugendliche leiten. Vor allem Rosa ist total verknallt in ihn. Direkt bei den ersten Übungen verliert sie die Balance. Als Rosa hinfällt, macht sich vor allem der Mitschüler Ali über sie lustig. Tobi stellt sich beschützend vor sie. Als es dann fast zum Kuss zwischen Rosa und Tobi kommt, kann Rosa nicht mehr klar denken. Würde Tobi Rosa wirklich küssen?(RTLZWEI)Nachdem Marc und Jule von ihrem Camping-Kurztrip zurück sind, verschweigt er ihr weiter, dass Sebastian auf freiem Fuß ist. Als Jule jedoch heimlich aus der WG verschwindet, weil sie eine Rooftop-Überraschungsparty organisieren will, sieht Marc schließlich doch ein, dass er mit ihr reden muss. Sebastian lauert Jule schließlich auf dem Dach des Hochhauses auf. Deren Lage spitzt sich unterdessen immer weiter zu. Schließlich kommt es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen ihr und Sebastian, bei der einer von beiden in die Tiefe und damit in den sicheren Tod stürzt...(RTLZWE)Milla freut sich, als sie sich morgens mit Eric und Amelie für eine gemeinsame Unternehmung nach Feierabend verabredet. Eigentlich will sie dafür pünktlich von der Arbeit los, doch Piet macht ihr einen Strich durch die Rechnung, als er ihr eine nervige Extraaufgabe aufbrummt. Enttäuscht muss sie das Date mit Eric und Amelie daher absagen und würde Piet am liebsten auf den Mond schießen. Umso mehr freut sich Milla, als Eric sie nach der quälenden Arbeit überraschend abholt und eine lustige Aktion geplant hat, wie sie Piet zusammen eins auswischen können. Tatsächlich wird das Ganze ein voller Erfolg und Milla ist verliebter als je zuvor…