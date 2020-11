ZDFneo startet «Die Lieferung» mit Fynn Kliemann zu ungewöhnlicher Zeit

TV-News

Nun ist ein Starttermin der neuen Sendung mit Fynn Kliemann bekannt. Am 31. Dezember 2020 um 14:30 Uhr geht es los.

In «Die Lieferung» geht es um Fynn Kliemann. Was er tut. Vor allem wie er es tut. Zusammen mit Brian Jakubowski, Silke Sollfrank, Silvia Mittermüller, Felix Gerving und Oliver Baum verbringt der Zuschauer fünf Tage auf einem Gutshof mit vielen verrückten und womöglich genialen Ideen. Kliemann und Kollegen erwartet jeden Morgen eine LKW-Ladung aus Bauteilen, Motoren und anderen Überraschungen, um aus diesen Zutaten „etwas“ zu bauen. Damit das Endprodukt auch Qualität aufweist urteilt am Ende die Physikerin und Forscherin Dr. Kerstin Göpfrich auf Sicherheit.Fynn Kliemann ist den meisten wohl als Heimwerker von YouTube bekannt. 2009 gründete er seinen Kanal und unterhält mittlerweile bis zu einer halben Millionen Abonnenten mit seinem Content. Seit 2016 läuft zudem das Kreativprojekt Kliemannsland. Was genau das Kliemannsland ist und was dort Tag für Tag passiert sollte sich jeder selbst anschauen!Genau diesen Alltag gepaart mit Verrücktheit, Spontanität und DoItYourself-Lösungen bildet dann also «Die Lieferung» ab. Am 31.12.2020 laufen auf ZDFneo ab 14:30 Uhr die ersten beiden Folgen, wobei ab 10 Uhr vormittags bereits alle fünf Folgen der Serie in der ZDFmediathek zur Verfügung stehen.