Pumuckl-Comeback eventuell schon 2022

Nach der Ankündigung Anfang des Jahres ist nun ein möglicher Ausstrahlungstermin der 13 neuen Folgen in Aussicht gestellt.

Anlässlich des 100. Geburtstags der Pumuckl-Schöpferin Ellis Kaut am 10. November sprach die Firma Pumuckl Media erneut über das Comeback des Kult-Kobolds. Hinter dem Unternehmen stehen die Erben der Autorin, sowie die Pumuckl-Zeichnerin Barbara von Johnson sowie Infafilm. Laut ihnen ist die Produktionsfirma Neue Super mit der Entwicklung einer neuen Pumuckl-Serie betraut, nachdem vor mehr als 40 Jahren die erste Folge von «Meister Eder und sein Pumuckl» zu sehen war.Laut der Geschäftsführerin Cornelia Liebig-Marciniak laufen die Verhandlungen noch mit einem Streamingdienst und einem Fernsehsender, während die Vermutung auf Amazon und der ARD liegen. Der Streamingdienst zeigte zuletzt «Meister Eder und sein Pumuckl» in vergangenen Jahren in einer restaurierten Edition, nachdem die langanhaltenden Rechtsstreitigkeiten zur Ausstrahlung geklärt waren.Anfang des Jahres wurde bereits das Comeback bekannt, wobei im nächsten Jahr 13 Folgen produziert werden sollen, die nun 2022 ausgestrahlt werden. Auf Erfolg soll dann eine weitere Staffel jedes Jahr folgen. Die Folgen werden hierbei aber eindeutig nach den Vorstellungen von Ellis Kraut produziert: „Es gibt Vorgaben, was der Pumuckl kann und was er nicht kann. Im Rahmen dessen werden auch die neuen Geschichten entstehen“, so die Geschäftsführerin von Pumuckl Media Liebig-Marciniak.