Kahlschlag der «The Voice Kids»-Jury

In der komplett neu-besetzten Jury für die neunte Staffel sind unter anderem Wincent Weiss und Álvaro Soler vertreten.

Nach einer unterdurchschnittlichen achten Staffel vonals Jugend-Ableger von «The Voice of Germany», in dem junge Gesangstalente zwischen acht und 16 Jahren gesucht werden, wird die gesamte Jury für die neunte Staffel ausgetauscht.Erstes unerfahrenes Mitglied wird Wincent Weiss sein, ein Singer-Songwriter, der bereits 2018 bei VOX an «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» teilgenommen hat. Den zweiten Neulingsplatz besetzt der spanisch-deutsche Sänger Álvaro Soler, der besonders die ehrliche sowie direkte Art von den jungen Talenten sehen will. Nach einem Jahr Pause kehrt auch die Frontfrau der Band Silbermond, Stefanie Kloß, zurück in den roten Stuhl. Michi Beck und Smudo vom Vierergespann „Die Fantastischen Vier“ waren bereits beim Original zwischen 2014 und 2018 tätig und coachen nun die Zukunft für «The Voice».In der vorherigen diesjährigen Staffel lösen diese Fünf Max Giesinger, Lena Meyer-Landrut, Sasha, sowie Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Band „Deine Freunde“ ab. Die Show wird auch dieses Mal üblicherweise von Thore Schölermann und Melissa Khalaj moderiert und von Talpa Germany produziert. Während die Dreharbeiten mittlerweile für die neunte Staffel angefangen haben, ohne Publikum und unter den strengen Hygienevorschriften, ist die Ausstrahlung der neuen Staffel im Februar 2021 angedacht.