Zwei zusätzliche Donnerstagsausgaben «Das Supertalent» im Dezember

TV-News

Um das Finale wie geplant ausstrahlen zu können, werden nun neben den Samstagsausgaben zwei weitere Ausgaben an Donnerstagen ausgestrahlt.

wird nun ebenfalls am 10. und 17. Dezember zusätzlich zur Samstagsausgabe ebenfalls am Donnerstagabend um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Darauffolgend wird am 19. Dezember das Finale stattfinden. Der angedachte Start im September wurde zu diesem Zeitpunkt durch die neue Musik-Rateshow «Big Performance» belegt. Am 10. Oktober begann aber dann die Ausstrahlung der elf produzierten Folgen anstatt der sonstigen 14-episodigen Ausgaben.Um das Finale auch entsprechend am 19. Dezember beizubehalten hat sich der Sender wohl für diesen Sendeplatz entschieden. Der Donnerstagabend scheint hierfür passend, da ein freier Platz für einen Quotengarrand existiert und der darauffolgenden Late-Night-Show «Pocher – gefährlich ehrlich!», die am 17. Dezember um 22.15 Uhr direkt im Anschluss gesendet wird.Bereits am 24. November 2011 lief eine Ausgabe von «Das Supertalent» als Ausnahme, aber an den anderen Tagen der Woche durfte die Jury mit dem Poptitan Dieter Bohlen bereits die Talente in und um Deutschland bewerten, ob sie das Zeug für ein wirkliches Supertalent haben. Die diesjährige Staffel wurde indes unter den vorherrschenden strengen Hygiene- und Abstandsregeln im Metropol-Theater in Bremen gedreht. Interessant wird sein, ob die Quoten zugunsten von RTL mit diesem doppelten Sendeplatz entscheiden werden.