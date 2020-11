«Watchmen»-Autor Jefferson bekommt Warner Bros.-Vertrag

US-Fernsehen

Der Autor hat einen exklusiven Vertrag mit dem Produktionsstudio geschlossen.

Cord Jefferson hat einen mehrjährigen Gesamtvertrag mit Warner Bros. Television abgeschlossen. Der Vertrag kommt zustande, nachdem Jefferson an der Seite von Damon Lindelof für die Arbeit an der HBO-Serieeinen Emmy Award für das beste Drehbuch einer Miniserie gewonnen hat. Der Autor war als leitender Redakteur und Autor der Serie tätig und bekam den Emmy für die Episode „This Extraordinary Being“.Im Rahmen des Kontraktes wird Jefferson Formate für HBO, HBO Max und andere WarnerMedia-Plattformen sowie für externe Unternehmen und Streamingdienste kreieren, entwickeln und produzieren. Zusätzlich zu seiner Arbeit an «Watchmen» schrieb er Episoden zu «The Good Place» und «Master of None».«Watchmen» holte insgesamt elf Emmy, darunter den Gewinn für die beste Miniserie und die beste Schauspielerin in einer Miniserie für Regina King. Yahya Abdul-Mateen II wurde als bester Nebendarsteller in einem Drama geehrt.