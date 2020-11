Black Bear Television streicht Rechte an Local Woman Missing' ein

US-Fernsehen

Noch ist das Buch von Mary Kubica nicht auf dem Markt. Dennoch hat man sich die Fernsehrechte gesichert.

Black Bear Television hat die Rechte an Mary Kubicas „Local Woman Missing“, einem demnächst erscheinenden Krimi über eine Reihe seltsam Verschwundener, an sich gerissen. Das Buch soll erst im Mai 2021 erscheinen. Die Geschichte wird darin aus verschiedenen Perspektiven und Zeitlinien erzählt.Dabei handelt es sich um drei vermisste Frauen aus derselben Stadt, deren Verschwinden ungeklärt geblieben ist. Eines Tages, mehr als ein Jahrzehnt nach dem Verschwinden der Frauen, kehrt eines der Opfer auf schockierende Weise nach Hause zurück. Das wirft eine Reihe von Fragen auf.Mary Kubica schrieb unter anderem die Roman-Vorlage des Kinofilms «Good Girl». Black Bear Pictures war Produzent von namhaften Stoffen wie «The Imitation Game» und arbeitet demnächst mit Autor und Regisseur Scott Cooper an der Miniserie «Angels & Demons».