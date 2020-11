Soap-Vorschau: Maries Dopingtest ist positiv

Soap-Check

Während Simon dementsprechend mit Marie reden muss, gerät Maja ins Visier von Förster Florian.

Mona ist verletzt, dass auch Jens sie belogen hat. Aber auch mit Tatjana herrscht Eiszeit. Als dann ein Feuer in Tatjanas Möbelhaus ausbricht, geht Mona auf sie zu, bietet ihre Hilfe an. Aber Tatjana reagiert schroff und wirft Mona vor, das Feuer in ihrem Lager gelegt zu haben. Britta kann nicht damit umgehen, dass Hendrik sich auf eine Affäre mit Sara einlässt. Aber Hendrik und Sara sehen keinen Grund, die Situation zu ändern. Als Britta dann auch noch erfährt, dass Hendriks Sohn Joe nicht wie versprochen zu Lillys Geburtstag kommen will, ist sie sauer. Thomas macht sich Gunters schlechtes Gewissen zunutze und überzeugt ihn, eine Herde Ziegen aufzunehmen. Doch Gunter drückt die Herde Walter und Anton aufs Auge, was Amelie missfällt. Denn Anton kommt zu spät zum Hotel-Dienst und stinkt nach Ziege.Michael und Rosalie erleben einen innigen Moment. Selinas Adoptivtochter Maja kommt an den "Fürstenhof" und gerät in Förster Florians Visier. Lucy und Joell versöhnen sich. Alfons will das Handtuch werfen. Da Michael denkt, dass André durchgebrannt ist, erklärt er sich doch dazu bereit, Rosalie die 40.000 Euro zu geben. Durch ein Versehen wird Michael am Auge verletzt und muss eine Augenklappe tragen. Als Rosalie sich liebevoll um ihn kümmert, erleben die beiden einen innigen Moment. Selina ist erstaunt: Ihre Adoptivtochter Maja steht plötzlich völlig aufgelöst im Brautkleid am „Fürstenhof“! Sie hat am Hochzeitstag herausgefunden, dass ihr Verlobter eine Affäre mit ihrer besten Freundin hat. Nachdem Selina ihr angeboten hat, erstmal im „Fürstenhof“ zu bleiben, streift Maja auf der Suche nach ein paar guten Schnappschüssen durch den Wald – dabei gerät sie ins Visier des Försters …Kurz vor der Hochzeit bekommt Ute Zweifel an der Zweckehe mit Till. Sie weiß, dass er sie liebt und dass sie selbst noch immer Benedikt liebt. Wie wird Ute sich entscheiden? Easy und Ringo haben unterschiedliche Ansichten, wie sie mit Julius' Prügelei umgehen sollen. Dann überrumpelt Julius sie mit einem Geständnis. Monikas Freude über Benedikts Einlenken gerät in den Hintergrund, als sie mitbekommt, dass er unter Liebeskummer leidet.Simone muss Marie mit ihrem positiven Dopingtest konfrontieren. Als Marie mit dem Rücken zur Wand steht, greift sie zu einem verzweifelten Mittel. Chiara möchte sich bei Ina entschuldigen. Ina aber begreift, dass Chiara nicht zu ihr steht und macht daraufhin mit ihr Schluss. Als Finn erfährt, dass Georg plant, die Pharmafirma zu kaufen, die die Parkinson-Studie durchführt, schrillen bei ihm die Alarmglocken.Als Nazan Emily ihr Werbevideo für die Gala zeigt, stößt sie auf wenig Begeisterung. Das sei alles zu ernst und zu wenig glamourös. Nazan dreht mit ihr ein zweites Video. Doch Emilys Vorstellung wirkt auf Nazan einfach nur oberflächlich. Erik schafft es, seine Überraschung zu retten, indem er behauptet, Merle eine Geburtstagsparty ausrichten zu wollen. Dass er seine Geldnot damit noch vergrößert hat, merkt er erst im Nachhinein.Heute ist Dannys großer Tag: Er soll zusammen mit Thea die Schwimm-AG am See leiten! Statt dem Unterricht aufmerksam zu folgen, haben die Mädels allerdings nur Augen für Dannys heißen Body – und schon bald kommt es zu einem Drama. Anna findet Lilli derweil im Wald und bringt sie zurück in die WG. Als der Ausreißerin klar wird, dass sie erneut einen Rauswurf provoziert hat, tut sie alles, um weiterhin in der WG wohnen zu dürfen. Carmen will unterdessen nichts mehr von Marvin wissen. Sie glaubt, dass er heimlich intime Fotos von ihr gemacht hat. Marvin ist davon überzeugt, dass Lukas hinter dieser fiesen Intrige steckt. Er setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen und Carmen für sich zu gewinnen.Die Putz-Ambitionen von Oskar und Luca sind stark rückläufig, sodass Ben den Jungs mal wieder einen ordentlichen Einlauf verpasst: So wird das mit der eigenen Bude garantiert nichts! Als Oskar und Luca sich auf dem Schulweg schon darüber ereifern, laufen sie zufällig einem älteren Herrn über den Weg, der sich gerade mit umgefallenen Mülltonnen abrackert. Hilfsbereit springen die Jungs ihm zur Seite. Im Gespräch erfahren sie, dass er der Vermieter des Hauses ist – und auch eine passende Bude im Angebot hätte. Die Jungs preisen eifrig ihre Hausmeister-Qualitäten und werden daraufhin herzlich zur Vorbesichtigung eingeladen. Doch Ben holt Oskar und Luca abermals auf den Boden der Tatsachen zurück: Er stimmt einem Umzug nur dann zu, wenn sie drei Bedingungen erfüllen: Loft blitzblank putzen, eine Zwei in der Physikklausur und einen festen Job, um die Miete allein zu stemmen. Während Ben sich ins Fäustchen lacht, weil er seinen Regelkatalog als schöne Erziehungsmaßnahme sieht und sich sicher ist, dass die Jungs die schweren Aufgaben niemals erfüllen werden, basteln diese bereits an einem Plan.Basti trifft am Morgen der Schlag, als ihm klar wird, dass ein Sex-Video von ihm und Mandy in der Klasse gerade die Runde macht. Verzweifelt muss er sich vor der Direktorin verantworten und den hämischen Spott der Schüler über sich ergehen lassen. Basti weiß ganz genau, wer hinter der fiesen Aktion steckt: Lynn! Als die Direktorin mit Konsequenzen droht, ist Basti entschlossen, Lynn zu überführen und den Vorfall so schnell es geht aufzuklären. Doch zu seiner Verzweiflung hat Lynn alle Beweise beseitigt, und Basti wird vorerst vom Unterricht freigestellt. Völlig verzweifelt bricht er zusammen, als ihm klar wird, dass sich das Video weiter rasend schnell verbreitet. Er fürchtet um seinen Ruf und seine Existenz, während in Lynn so langsam Gewissensbisse aufkommen…