Neustart Lebenswandel mit «3 Familien 3 Chancen»?

TV-News

Ein neues Sozialexperiment mit perfekten Faktoren und ein alter Gast des Frühjahr steigen im November wieder bei RTLZWEI ein, rund um das Thema Armut und Soziales.

RTLZWEI fährt momentan ziemlich gut mit den Themen rund um Armut und Soziales, da auch viele Menschen in diesem Jahr Einbußen diesbezüglich hatten. So wird dieses Programm mit zwei weiteren Sendungen addiert. «3 Familien 3 Chancen – Das große Sozialexperiment» darf ab dem 23. November immer montags um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Ab dem nächsten Tag kehrt dann auch «Hartz Rot Gold – Armutskarte Deutschland» zurück.Im Sozialexperiment soll es erstmals darum gehen, ob man mit den besten Voraussetzungen einen kompletten Lebenswandel durchlaufen kann. Drei Familien, die von Sozialleistungen leben, erhalten dabei 10.000 Euro Startkapital, eine schöne Wohnung und konkrete Jobangebote. Hilfe erhalten sie zusätzlich noch von der Unternehmerin des Jahres 2018, Emithis Pohl, sowie dem Selfmade Millionär Patrick Grabowski. Sobald der Kontostand rote Zahlen schreibt, ist das Experiment beendet.«Hartz, Rot, Gold – Armutskarte Deutschland» dreht sich wieder um die sozialschwachen Regionen Deutschlands, in diesem Fall um Teile von Köln-Mühlheim und St. Augustin. Die Sendung wurde bereits im Frühjahr gesendet, landete dabei aber nur mäßigen Erfolg. Produziert wird sie von Blue Print Media.