«Hochzeit auf den ersten Blick» geht in Specials weiter

TV-News

Der TV-Sender Sat.1 kündigt neue Folgen des Formates an.

Am Mittwoch startete der Münchener Fernsehsender Sat.1 die neuen Folgen von. Eine Woche später erhöht man die Dosis, denn das Format wird bei Sat.1 Gold wiederholt. Ab Ende November bekommt das Format, das bereits seit sieben Jahren in Sat.1 läuft, einen Ableger.Inschaut man in vier Teilen auf die bisherigen Beziehungen zurück. Die Teilnehmer aus vergangenen Staffeln erzählen, wie sie mittlerweile leben und ob aus Wissenschaft tatsächlich Liebe wurde. Die Specials sind ab Mittwoch, 25. November, um 23.00 Uhr zu sehen.Im Sommer 2019 küssten sich Cindy (31) und Alex (45) das erste Mal. Der Zeitung „Die Welt“ erzählten die beiden , dass sie über Monate lang mit einem Therapeuten sprachen, der sie dann für einander auswählte. Ob sie sich ohne Sat.1 gefunden hätten? „Das haben wir uns beide auch schon ziemlich früh gestanden. Wir wären auf der Straße vermutlich aneinander vorbeigelaufen“, teilte Cindy mit.