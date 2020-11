Blockbuster: Gibt es ein Tomorrow mit dem Terminator?

Film-Check

In dieser Woche kämpften «Edge of Tomorow», «Terminator: Dark Fate» und eine Samantha im Vordergrund.

Hochspannendes Science-Fiction-Abenteuer mit Tom Cruise und Emily Blunt: Die Mimic-Aliens haben große Teile von Europa erobert und die dort lebende Bevölkerung dabei kaltblütig ermordet. Sie werden von einem Omega-Mimic geführt, welches die Fähigkeit besitzt, die Zeit um etwa einen Tag zurückzustellen. Auch wenn sich das weltweite Militär zur United Defense Force zusammengeschlossen hat, haben sie kaum eine Chance im Kampf gegen die Aliens. Kann Bill Cage dies ändern?Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 8Die 17-jährige Samantha genießt ihr scheinbar perfektes Highschool-Leben in vollen Zügen, bis sie bei einem Autounfall stirbt. Doch als wäre nichts geschehen, wacht sie am Morgen desselben Tages wieder auf und erlebt den Tag erneut - immer wieder. Mit der Zeit beginnt sie, ihr bisheriges Leben und die Menschen in ihrer Umgebung in Frage zu stellen. Sie erkennt, dass sie eine Chance erhalten hat, Dinge richtigzustellen und ihre eigenen Fehler zu korrigieren, und versucht, diese zu nutzen.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDB User Rating: 7Das Computerprogramm Skynet hat sich weiterentwickelt und neue Wege gefunden, die Menschheit zu vernichten. Die alles entscheidende Schlacht findet in Mexiko statt. Hier gerät Dani Ramos mit ihrem Bruder zwischen die Fronten.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDB User Rating: 6Diese Woche gibt es wieder ein Mal keinen dritten Platz. Den zweiten Rang teilen sich der Mystery-Drama Spielfilm, der auf den Roman von Lauren Oliver basiert, und der Science-Fiction-Film mit Arnold Schwarzenegger. Der Military-Science-Fiction von Regisseur Doug Limanist damit weitaus auf dem ersten Platz und eine Garantie für die Sonntagabendunterhaltung.