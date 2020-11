«On Mai Way»: Neues SWR Schlager Format ist bereits angekommen

Vermischtes

Der Schlager-Talk auf dem Laufband, moderiert von Vanessa Mai, beginnt ab dem 5. November.

Die crossmediale Invasion des SWR mit „SWR Schlager“ geht nun weiter, nachdemangekündigt worden ist: Ab dem 5. November um 17 Uhr wird, ein Schlager-Talk moderiert von Vanessa Mai, auf dem Youtube-Kanal von „SWR Schlager“ wöchentlich veröffentlicht. Ab dem 5. Dezember sollen alle Folgen dann auch in der ARD-Mediathek erhältlich sein. Die halbstündige Sendung hat hierbei aber ein Clou: Die Moderatorin sowie die Gäste unterhalten sich, während sie sich auf einem sich veränderten Laufband bewegen und eine Art Fitness-Programm durchlaufen müssen.Dabei zeigt das Laufband die Brisanz der Fragen und Antworten. Die Gäste, darunter Ikke Hüftgold (Matthias Distel), Giovanni Zarrella, Carolin Niemczyk (Glasperlenspiel), Jochen Schropp, müssen sich den Fragen der Moderatorin und der wachsenden SWR Schlager Community stellen und entlang der 30 Minuten wird das Laufband sogar schneller. Quizfragen sind auch von der Partie oder im Spiel „Double Time“ werden bekannte Songs angespielt, die etwas mit dem Gast zu tun haben und erraten werden müssen, während Song sowie Laufband auf doppelter Geschwindigkeit laufen. Zur Halbzeit hebt sich das Laufband an und das Thema wechselt zu Gerüchten, Geheimnissen und Tabus – Ein regelrechter schwieriger Weg für den Gast.Die Dachmarke „SWR Schlager“ steht damit für einen multimedialen Online-Auftritt, der nicht nur die eigene Website „swr.de/schlager“ befeuert, sondern auch die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook und Youtube. Durch das Hinzustoßen von Vanessa Mai und Beatrice Egli zu diesem Projekt steigt die junge Popularität dieses Themas.darf am 5. Dezember Premiere feiern.