Netflix-Original «Bridgerton» kommt pünktlich zu Weihnachten

Die Erfolgsproduzentin Shonda Rhimes zeigt eines ihrer neusten Produktionen des Exklusiv-Deals am 25. Dezember.

Nachdem 2017 Shonda Rhimes («Grey’s Anatomy») mit ihrer Produktionsfirma Shondaland einen Exklusivvertrag mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen hat, hat man nichts von den sechs neu entwickelten Formaten gehört, bis vor Kurzem. Die Netflix Original Seriefeiert Debut am 25. Dezember und auf der Streamingplattform existiert bereits ein offizieller Teaser zur Serie.Die Serie mit erstmal acht Episoden ist inspiriert von Den Bestseller-Romanen von Julia Quinn und spielt im London der Regency-Epoche. Die Geschichte erzählt von Daphne Bridgerton (Phoebe Dyneyor), der ältesten Tochter der einflussreichen Familie Bridgerton, die nun alt genug ist für den Heiratsmarkt. Neben unzähligen Verehrern tritt der begehrte Junggeselle Duke of Hastings (Regé-Jean Page) hervor und beide entwickeln Gefühle füreinander, auch wenn sie in der Öffentlichkeit kein Interesse am Anderen zu besitzen. So müssen beide in den Jahren des alten London ihre Werte sowie Zukunft verteidigen bzw. gerecht werden.Das Netflix Original haben Shonda Rhimes und Chris Van Dusen geschrieben. Weitere Rollen spielen Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmel, Adjoa Andoh, Polly walker, Bessie Carter und Harriet Cains.