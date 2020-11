Musik statt Quiz: «Die Silvester Show mit Jörg Pilawa»

TV-News

Jörg Pilawa lädt uns an Silvester ab 20.15 Uhr im Ersten, ORF 2 und SRF 1 ein zu seiner großen Musikshow für jeden Musikgeschmack.

Jörg Pilawa lädt uns an Silvester zuein. Ab 20.15 Uhr bis Neujahr auf dem Ersten, ORF2 und auf SRF1 wird er für gute Laune und einen guten Rutsch ins neue Jahr sorgen mit seinen musikalischen Gästen, die jeden Musikgeschmack abdecken sollen: Über Welthits, Evergreens, herzergreifenden Balladen oder harte Rock-Töne ist alles dabei.Ausgewählte Künstler der Silvester Show sind: DJ Ötzi, Karat, Santiano, Beatrice Egli, Brings, Vanessa Mai, VoXXclub, Stefanie Heinzmann, The Baseballs, Mirja Boes und viele andere. Um Mitternacht wird selbstverständlich auf das Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor geschaltet und danach feiert Pilawa zusammen mit Francine Jordi und den Gästen weiter.ist eine Koproduktion zwischen BR, ORF und SRF unter der redaktionellen Federführung des Bayrischen Rundfunks. In diesen Zeiten auch selbstverständlich, wird die Sendung unter strenger Einhaltung der Corona-Vorschriften gedreht und von der Kimmig Entertainment GmbH produziert.