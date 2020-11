Primetime-Check

Wie erfolgreich war der ZDF-Krimi «Wiener Blut»? Punktete Sat.1 mit «Lebensretter hautnah»?

5,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten am Montag den ZDF-Krimi, der 15,5 Prozent Marktanteil verbuchte. Im Anschluss sicherte sich das4,63 Millionen Zuschauer und 16,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern holte der Sender 0,95 Millionen und 11,3 Prozent. Unterdessen setzte Das Erste auf, die halbstündige Sendung fuhr 4,61 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile lagen bei 13,7 sowie 13,9 Prozent. Danach standauf dem Programm. Die Doku erreichte 4,40 Millionen Zuschauer sowie 13,3 Prozent bei allen und 13,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mitverbuchte die blaue Eins 4,14 Millionen Zuschauer und 14,9 Prozent. Beim jungen Publikum standen 10,7 Prozent auf der Uhr.Eine neue Folgelockte 5,09 Millionen Zuschauer zu RTL. Mit 1,64 Millionen Umworbenen fuhr man 17,8 Prozent Marktanteil ein. Danach sorgtenoch für 14,7 Prozent. Bei Sat.1 gab eszu sehen. Die Doku-Soap erreichte 1,24 Millionen Zuschauer, danach blieben 0,80 Millionen fürdran. In der Zielgruppe generierte der Sender 8,0 und 7,2 Prozent.ProSieben startete mitin den Abend. Der Wahlkampf um das Weiße Haus lockte 0,89 Millionen Zuschauer an, eheim Anschluss 0,92 Millionen Zuschauer informierte. Mit den zwei Dokus sorgte ProSieben für 6,8 und 9,0 Prozent Marktanteil. Seichter ging es bei VOX zu:undsicherten sich 5,1 und 4,7 Prozent in der Zielgruppe. Bei allen Zuschauern fuhr man 1,02 sowie 0,94 Millionen Zuschauer ein.RTLZWEI strahlteaus: 0,81 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu, in der Zielgruppe sorgte man für 5,2 Prozent. Kabel Eins änderte zum Tod von Sean Connery das Programm und wiederholte. Der dritte Teil der Reihe unterhielt 1,46 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe bot der Sender mit 7,3 Prozent ein beliebtes Alternativprogramm an.