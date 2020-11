Bundesliga bei Sky sichert sich Saisonrekord

Quotennews

Bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte die Quote am Nachmittag auf knapp 19 Prozent. Probleme hatte die Formel 1 am Mittag bei RTL.

Der 6. Bundesliga-Spieltag hat Sky am Samstagnachmittag nicht nur erneut die Marktführung gesichert, sondern auch einen Saisonrekord beschert. Insgesamt kamen die Konferenz und die Einzelspiele ab 15.30 Uhr auf durchschnittlich 1,85 Millionen Zuschauer - das waren so viele wie bislang noch nie in dieser Saison. Die damit einhergehenden Marktanteile beliefen sich auf 12,9 Prozent beim Gesamtpublikum und richtig starke 18,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Tatsache, dass sowohl die Bayern als auch Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr Anstoß hatten, dürfte Sky dabei in die Karten gespielt haben.Die Highlights der Nachmittagspartien, die zahlende Sky-Kunden am Nachmittag live zu sehen bekamen, ließen sich am Vorabend noch einmal in derim Ersten begutachten. In dieser Woche machten von dieser Möglichkeit 4,27 Millionen Zuschauer Gebrauch, was etwas weniger als in der Vorwoche waren. Die Marktanteile für die 18.30-Uhr-Sendung beliefen sich aber dennoch auf starke 17,7 Prozent bei allen und schöne 13,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.Deutlich größere Probleme hatte derweil diebei RTL , das Qualifying aus Italien verfolgten am Samstagmittag lediglich 1,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und mäßige zehn Prozent der Umworbenen. Schon besser lief es für die Motorsport-Übertragung beim Gesamtpublikum, bei dem immerhin 10,9 Prozent zustande kamen. Komplett versagt hatte eine Stunde zuvor das Freie Training, das nicht über 0,65 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent der Jüngeren hinausgekommen war.