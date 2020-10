ZDF feiert Weihnachten mit Tenor Jonas Kaufmann

TV-News

von Hannes Könitzer 31. Oktober 2020, 12:29 Uhr

Das Special soll am Heiligen Abend laufen.

Das ZDF feiert auch in diesem Jahr wieder ein musikalisches Weihnachtsfest, geht allerdings einen eher ungewöhnlichen Weg. So hat der Sender ein Special für den 24. Dezember angekündigt, bei dem der Startenor Jonas Kaufmann im Mittelpunkt stehen wird. Die Sendung mit dem Titel Weihnachten mit Jonas Kaufmann soll nach aktuellen Planungen am Heiligabend um 22.15 Uhr laufen.Der Startenor singt im Zuge der Sendung eine Reihe von klassischen Weihnachtsliedern. Dafür besucht er die Kirche St. Nikolaus in Oberndorf. In dem kleinen Ort in der Nähe von Salzburg war 1818 zum ersten Mal das berühmte Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht zu hören. Natürlich darf der Titel auch in der Sendung nicht fehlen. Neben den klassischen Weihnachtsliedern erkundet Kaufmann zudem auch Salzburg und seine Umgebung. Dies alles soll dem ZDF zufolge zu einem besinnlichen Weihnachtskonzert kombiniert werden.Jonas Kaufmann ist einer der bekanntesten deutschen Opernsänger und wurde in der Vergangenheit mit einer Vielzahl an Preisen ausgezeichnet. So gewann er unter anderem mehrfach den Echo sowie 2014 den Bambi.