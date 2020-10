Starzplay: Eine Lawine aus Serien und Filmen erwartet uns

Vermischtes

Unter anderem ist David Tennant in «Des» zu sehen.

Unter anderem sind die True-Crime-Dramaserie «Des» und die Action Filme «Transporter 2» und «Transporter 3» mit Jason Statham in der Hauptrolle miteinbegriffen. Insgesamt werden auf dem Prime Video Channel fünf neue Serien und sechs neue Film verfügbar sein.Ab dem 15. November wird jeden Sonntag eine neue Folge zum Abruf bereitstehen. Diese vierteilige Dokumentarfilmreihe berichtet über die erschütternde und bemerkenswerte Reise von India Oxenberg ‒ der Tochter einer Hollywood-Schauspielerin, die in die moderne Sekte NXIVM gelockt wurde, wo sie sieben Jahre verbrachte. Mehr als 17.000 Menschen, darunter auch India, meldeten sich für das „Erfolgsprogramm für Führungskräfte“ von NXIVM an, eine Fassade für den Kult und ein Jagdrevier für seinen Anführer Keith Raniere. Die Frauen in DOS, einer geheimen Schwesternschaft innerhalb von NXIVM, wurden sexuell missbraucht und mit einem Brenneisen gebrandmarkt. Die Serie erzählt sowohl von der Heilung eines Traumas als auch von einer Mutter, die ihre Tochter retten will, und folgt dabei Indias Verführung, Indoktrination, Versklavung und schließlich ihrer Flucht. Aufrichtig geht sie der Frage nach, wie India und andere Frauen immer noch mit ihren Erlebnissen ringen und eine Erklärung dafür zu finden suchen.Ab dem 29. November wird jeden Sonntag eine neue Folge verfügbar sein. In der True-Crime-Dramaserie steht im Mittelpunkt einer der berüchtigtsten Serienmörder der britischen Geschichte – Dennis Nilsen. Der als „freundlicher Mörder" bezeichnete Nilsen war ein Beamter, der von 1978 bis 1983 mehrere Jungen und junge Männer, die er auf den Straßen Londons traf, ermordete. Er freundete sich zunächst mit ihnen an, bevor er ihnen Essen oder eine Unterkunft für den Abend in seiner Wohnung im Norden Londons anbot. Seine Opfer waren oft obdachlos oder durchs soziale Netz gefallen und zeigten sich dankbar für die scheinbare Großzügigkeit dieses Fremden. Als er schließlich am 9. Februar 1983 gefasst wurde, hatte Nilsen innerhalb von fünf Jahren bis zu fünfzehn Männer ermordet, was ihn zu Großbritanniens gefährlichstem Serienmörder seiner Zeit machte.Die erste Folge der zweiten Staffel ist ab jetzt verfügbar und jeden Sonntag ist eine neue Episode abrufbar. Die finale Staffel von «The Spanish Princess» setzt die Geschichte von Königin Katharina und Heinrich VIII. fort. Gemeinsam regieren sie am glanzvollsten Hof Europas und werden von ihrem Volk geliebt. Sie erschaffen ein England, das stolz, selbstbewusst und stark genug ist, um der Bedrohung aus dem Ausland standzuhalten. Doch Katharina gelingt es nicht, einen gesunden Thronfolger auf die Welt zu bringen, und sie gefährdet damit zunehmend ihre Ehe und ihre Stellung am Hof. Dazu wird sie immer wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Obwohl sie sich als Politikerin, Diplomatin, nationales Vorbild und sogar als militärische Befehlshaberin bewährt, muss Katharina um ihre Liebe zum König kämpfen und den Frieden und Wohlstand ihrer Regentschaft bewahren.Ab dem 1. November sind alle Folgen der Dramaserie verfügbar. In der Serie geht es um die Familie Getty, welche durch ihr Öl-Imperium im 20. Jahrhundert zu großem Reichtum kam. Besonderes Aufsehen erregte allerdings die Entführung des damals 16-jährigen John Paul Getty III im Jahr 1973 in Rom und die Reaktion seiner Familie darauf. Genau zu diesem Zeitpunkt setzt auch die Handlung der Serie ein.Ab dem 9. November werden alle folgen der Miniserie zum Abruf bereitstehen. Diese dunkle und düstere Serie folgt der jungen Tänzerin Claire, als sie sich einer renommierten Ballettfirma in New York City anschließt und auf den Glamour und die Dysfunktion der Ballettwelt trifft.