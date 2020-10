Zweite Staffel von «Why Woman Kill»

TV-News

Am 15. Januar ist diese auf TVNOW verfügbar.

Die erste Staffel der Dramedy ist seit dem Vorjahr abrufbar, welche um von einer Hausfrau in den 1960er Jahren, einer Prominenten in den 1980er Jahren und einer Anwältin im Jahr 2019 handelt. Sie wohnen alle zusammen in einen Haus und sie alle werden in ihren jeweiligen Ehen mit Untreue konfrontiert. In der ersten Staffel waren Ginnifer Goodwin, Lucy Liu und Kirby Howell-Baptiste in den Hauptrollen. CBS All Access hatte bereits vor dem ersten Staffelfinale die Freigabe zur Fortsetzung der Serie erteilt.Das erste Hauptdarsteller „Paar“ in der zweiten Staffel sind der Schauspieler Nick Frost und die Schauspielerin Allison Tolman. Sie werden als das Ehepaar Alma und Bertram in der Zeit Ende der 1940er Jahre im Mittelpunkt dargestellt. Alma versucht angesichts der grausamen Welt um sie herum, ihren Optimismus zu bewahren. Die Ehefrau und Mutter sehnt sich nach einem Platz im örtlichen Club der Gartenfreunde und hofft darauf, für ihre Tochter einen geeigneten Ehemann zu finden. Doch ihr Traum von einem perfekten Familienleben wird jäh zerstört, als sie von dem geheimen und düsteren Hobby ihres geliebten Ehemanns Bertram erfährt. Der Tierarzt ist nach außen hin als frohes und vergnügtes Gemüt bekannt. Doch die Fassade täuscht, wie Alma feststellen muss.«Why Women Kill» wird von Brian Grazer, Michael Hanel, Mindy Schultheis, Marc Webb und Francie Calfo für Imagine Television Studios und CBS Studios produziert.