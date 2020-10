«SWR Schlager - Die Show»: Neues Schlagerformat für die junge Zielgruppe

TV-News

Beatrice Egli und Alexander Klaws bilden das Moderations-Duo für eine neue Schlagershow im Abendprogramm des SWR.

Dass die Schlagerwelt schon länger mehr und mehr junge Fans an Land zieht ist offensichtlich. Stars wie Helene Fischer, Vanessa Mai oder Giovanni Zarrella tun alles dafür das in die Jahre gekommene Musik-Genre generationenübergreifend Hörbar zu machen. Auf diesen Zug springt nun der SWR auf und schafft mit einem zweitstündigen Samstagabend-Format neuen Platz für junge Schlager-Fans.Spannend wird, ob es die Sendung schafft, traditionelle Schlagerhörer und eben die neue, junge Zielgruppe gleichermaßen anzusprechen.Die Moderatoren Beatrice Egli und Alexander Klaws bringen hierfür bestes Rüstmaterial mit. Nicht nur sind sie in der Szene bekannt und erfolgreich, sie haben auch durch den Gewinn ihrer jeweiligen DSDS-Staffeln bereits TV-Erfahrung. Starten soll die Sendung «SWR Schlager – Die Show» am 5. Dezember um 20:15 Uhr. Wem das neue Format doch zu wild werden sollte kann sich im Anschluss an die Sendung um 22:15 Uhr auf die «SWR4 Schlagerweihnacht» freuen.