Netflix besetzt Jaden Michael in Kaepernick-Serie

US-Fernsehen

Das Format kommt von Ava DuVernay, die hinter «When They See Us» machte.

Der Streamingdienst Netflix hat für seine Serieden «Get Down»-Schauspieler Michael Jaden gecastet, um den talentierten Quarterback Colin Kaepernick während seiner prägenden High School-Jahre zu spielen. Die Besetzungsnachricht kommt etwa vier Monate nach der Bekanntgabe, dass Kaepernick bei der sechsteiligen Serie mit Ava DuVernay zusammenarbeitet.Ziel der Serie ist es, einen Blick auf Kaepernicks frühes Leben als schwarzen Kind zu werfen, das in einer weißen Adoptivfamilie aufwächst, sowie auf seine Reise, ein großartiger Quarterback zu werden und gleichzeitig seine Identität zu definieren. Die Serie wird auch der Frage nachgehen, was ihn dazu gebracht hat, ein Bürgerrechtsverfechter zu werden.Kaepernick hat bisher in sechs Spielzeiten in der NFL für die San Francisco 49ers gespielt, dabei mehrere Rekorde aufgestellt und zahlreiche Auszeichnungen erhalten.