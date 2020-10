Thomas Haden Church wird «The Texanist»

US-Fernsehen

Der Schauspieler soll in einer neuen FOX-Sitcom mit von der Partie sein.

Thomas Haden CHuch wird die Hauptrolle spielen und die neue Multi-Camera-Sitcomproduzieren, die derzeit bei Fox entwickelt wird. Die Serie, die seit Monaten in Entwicklung ist, basiert auf der bestehenden gleichnamigen Kolumne „Texas Monthly“. Im Mittelpunkt steht Dave, ein eigenwilliger Radiomoderator aus dem Gebiet von Austin.In seiner Show gibt es Einheimischen wie Neuankömmlingen in Texas Ratschlage zu dem, was er als den wahren „Texas Way of Life“ kennt. Da er auf den Rat seiner Frau, seiner Familie und seiner Mitarbeiter hört, wird Daves Job viel komplizierter. Er muss nun entscheiden, welche Änderungen er annehmen und welche er ablehnen will.Sollte das Projekt in Serie gehen, würde es für Church, der in der NBC-Serie «Wings» zu sehen war, ehe er zur FOX-Serie «Ned & Stacey» wechselte, eine Rückkehr zu einer Multi-Cam-Serie bedeuten. Vor Kurzem spielte er auch in der HBO-Serie «Divorce» neben Sarah Jessica Parker mit. Rob Long ist Autor und Produzent von «The Texanist».