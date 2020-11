Miniserie mit Event-Faktor: «The Comey Rule»

Hintergrund

Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland strahlt die Produktion von Showtime aus. Darin ist unter anderem Brendan Gleeson als Donald Trump zu sehen.

Pünktlich zur US-amerikanischen Präsidentschaftswahl werden Donald Trumps erste Monate im Amt noch einmal genau unter die Lupe genommen.ist eine rasante Mischung aus Politthriller, Drama und filmischer Biographie. In Deutschland wird die Showtime-Miniserie bei Sky ausgestrahlt. Die ideale Einstimmung zur Wahlnacht!Die in den USA als Zweiteiler ausgestrahlte Produktion dreht sich rund um den ehemaligen FBI-Direktor James Comey. Seine Entscheidung zur Aufnahme der Ermittlungen im E-Mail-Skandal gegen Hillary Clinton wird von vielen Experten als entscheidender Faktor für den Sieg von Donald Trump gesehen. Und so beginnt auch die Miniserie zeitlich in den Wochen vor der Wahl 2016. Stets im Mittelpunkt der Handlung ist die angespannte Beziehung zwischen Comey und dem Präsidenten, welche letztlich in einer wenig ruhmreichen Entlassung des FBI-Direktors gipfelt. Dazwischen liegen Verbindungen zu Russland, der Iran-Deal, der drohende Wirtschaftskrieg mit China und vieles mehr. Das Drehbuch basiert auf dem von James Comey geschriebenen Buch "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership", welches 2018 erschienen ist und sofort zum Bestseller wurde.Für die Hauptrolle des James Comey haben sich die Macher der Miniserie einen Schauspieler geholt, der schon einmal in einem politischen Drama auf ganzer Linie überzeugen konnte. Jeff Daniel - berühmt geworden durch die HBO-Serie «The Newsroom» - spielt Comey in gewohnt hochwertiger Manier. In die Rolle von Donald Trump schlüpft Brendan Gleeson (unter anderem bekannt aus den «Harry Potter»-Filmen). In den Nebenrollen tummeln sich zahlreiche weitere, preisgekrönte Schauspieler und Schauspielerinnen wie Holly Hunter («Das Piano»), Jonathan Banks («Breaking Bad») und Michael Kelly («House of Cards»).Wer die Berichterstattung rund um Comey genau verfolgt hat, erfährt in der Serie nicht viel Neues. Darüber sind sich zahlreiche Kritiker einig. Umso sehenswerter ist dafür das schauspielerische Talent, welches über den Bildschirm flimmert. Vor allem Brendan Gleeson als Donald Trump überzeugt. Mit seinem Einstieg - etwa in der Mitte der Miniserie - nimmt die Geschichte so richtig an Fahrt auf. Es heißt also dranbleiben, wenn sich die Geschehnisse in der ersten Folge noch etwas langsam entwickeln.Alle deutschen Zuschauer kommen am 2. November um 20:15 auf Sky Atlantic in den Genuss von «The Comey Rule». Der Sender strahlt alle vier Episoden der Miniserie nacheinander aus. Im Anschluss kann das spannende Politdrama in vier Akten auch über Sky Ticket und Sky Q gestreamt werden.Die Geschichte rund um Donald Trump und James Comey ist übrigens nur eines der Highlights, welches Sky Atlantic im Zuge der Sonderprogramms zur US-Präsidentschaftswahl zeigt. Ausgestrahlt werden unter anderem auch Serien wie «Veep - Die Vizepräsidentin», der Film «Path To War - Entscheidung im Weißen Haus» sowie zahlreiche Dokumentationen zum Thema.