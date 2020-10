Launch des Familienkanals «Fix&Foxi» über GibFibre

Vermischtes

Kinder und Eltern können sich freuen, denn die Your Family Entertainment AG gab bekannt, dass der familienfreundliche Sender nun für alle Kunden über GibFibre in Gibraltar verfügbar ist.

Die Your Family Entertainment AG verfügt über mehr als 3.500 hochwertige Halbstundenprogramme. Der Inhalt soll Kindern von 3-13 Jahren, Teenagern und der ganzen Familie in gleichermaßen Spaß machen und ist sowohl unterhaltsam als auch lehrreich und bietet jeden Monat eine erstklassige Auswahl an neuen Shows. Nach dem Gewinn des Eutelsat TV Awards als bester Kinderkanal ist die Aufnahme vom Fix&Foxi Channel in GibFibres Portfolio ein weiterer Schritt der internationalen Verbreitung in Europa, Afrika, Asien und der MENA-Region.Fix&Foxi, der nach den zwei roten kleinen Füchsen benannt ist, verdankt seinen Erfolg einem hohen Maß an Kreativität und Qualität. Der Sender bietet eine Mischung aus 2D-, CGI-animierten und Live-Action-Shows familienfreundlich an, in welcher die Zwillingsfüchsen als Moderator tätig sind. Er umfasst klassische Charaktere, Erstausstrahlungen und brandneue Shows mit großartigen Geschichten, welche helfen die Fantasie der Kinder fördern."Unser Fix&Foxi Channel wächst aufgrund der hohen Qualität und des lernbasierten Programms kontinuierlich. Wir sind stolz darauf, diese neue Partnerschaft mit GibFibre abzuschließen und freuen uns, Kindern und Familien in dieser Region unsere Mischung aus hochwertiger Unterhaltung und Edutainment anbieten zu können.", sagt Armin Schnell der Executive Vice President Sales der Your Family Entertainment AG.