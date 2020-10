Primetime-Check

Welches Programm war erfolgreicher? Der Auftakt der neuen Staffel von «The Masked Singer» oder das «Wer wird Millionär?»-Promispecial?



Am Dienstagabend zeigte das Erste zur Primetime ein, welches 5,67 Millionen Fernsehende interessierte und somit auf einem hervorragenden Marktanteil von 17,0 Prozent kam. Das Special erreichte ebenfalls bei den 1,33 Millionen 14- bis 49- Jährigen eine Sehbeteiligung von ausgezeichneten 14,1 Prozent. Mit der Anwaltsseriesank die Reichweite auf 5,23 Millionen Fernsehzuschauer ab, was weiterhin starke 16,0 Prozent bedeutetet. Auch die 0,71 Millionen Jüngeren waren mit einer Quote von 7,5 Prozent gut vertreten. Für eine Folge vonblieben noch 4,56 Millionen Interessierte dran, was eine gute Sehbeteiligung von 15,2 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,61 Millionen Zuschauern beziehungsweise solide 6,9 Prozent die Serie. Das ZDF punktete mit der Dokumentationnicht sehr gut und lockte nur 2,46 Millionen Zuschauer an, was maue 8,1 Prozent Marktanteil bedeutete. Auch bei den 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender nur ein schwaches Ergebnis von 4,2 Prozent sicher.im Anschluss ab 21.15 Uhr kam mit einem Publikum von 2,24 Millionen Menschen auf niedrige 7,1 Prozent Marktanteil, während man bei der jüngeren Zuschauerschaft eine mäßige Sehbeteiligung von 4,2 Prozent ergatterte. Dasverfolgten immerhin 3,45 beziehungsweise 0,66 Millionen Zuschauer. Hier wurden somit solide Marktanteile von 12,1 sowie 7,8 Prozent ermittelt.RTL setzte auf die Wiederholung eines Prominentenspecial vonund bewegte somit insgesamt 2,88 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Außerdem verfolgten 0,82 Millionen der Umworbenen die Quizshow. Eine Quote von guten 10,5 beziehungsweise akzeptablen 10,2 Prozent in der Zielgruppe wurde mit der Wiederholung erzielt. Sat.1 zeigte zwei Folgensowie eine Episodeund lockte zwischen 1,90 und 0,82 Millionen Neugierige. Marktanteile von guten 5,7 bis maue 3,5 Prozent wurde somit ermittelt. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender Quoten zwischen soliden 7,0 und niedrigen 4,8 Prozent ein.ProSieben überzeugte an diesem Abend mit dem Auftakt der neuen-Staffel. 3,33 Millionen Zuschauer lockte die Show und ergatterte so einen ausgezeichneten Marktanteil von 12,5 Prozent. Bei den 2,03 Millionen Umworbenen kam man auf eine herausragende Quote von 25,9 Prozent. RTLZWEI strahlte an diesem Abend jeweils eine Folge vonsowieaus. Es schalteten insgesamt 1,22 beziehungsweise 0,63 Millionen Fernsehzuschauer ein. Hier erreichte der Sender starke 3,9 und später 3,4 Prozent. Auch bei den Werberelevanten wurden hohe Marktanteile von 7,7 und 6,0 Prozent eingefahren.Der Filmschlug sich bei Kabel Eins nicht sehr gut und erzielte bei einem Publikum von 0,70 Millionen Menschen maue 2,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,31 Millionen Umworbenen wurde eine Quote von 3,8 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr strahlte VOX zwei Episoden vonaus und kam mit 0,88 sowie 0,68 Millionen Fernsehende auf schwache 2,8 und 3,1 Prozent Marktanteil. In der werberelevanten Gruppe wurden Marktanteile von 4,7 und 5,2 Prozent verbucht.