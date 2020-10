«The Crown»: Dominic West schnappt sich die Hauptrolle

England

Dominic West spielt als einer der letzten Schlüsselfiguren Prinz Charles in den Staffeln fünf und sechs von «The Crown».

Der Schauspieler Dominic West würde Charles in den letzten beiden Staffeln des Netflix-Dramasspielen. Charles wurde zuvor von Josh O'Connor verkörpert, und die Nachricht von Wests Besetzung kommt knapp einen Monat vor der Rückkehr der Serie in die vierte Staffel am 15. November. Er wird Elizabeth Debicki in der Rolle der Prinzessin Diana gegenüberstehen. Die Staffeln fünf und sechs wird «The Crown» die königliche Familie in die 1990er und frühen 2000er Jahre führen.West ist dem US-Publikum vor allem für seine zentralen Rollen in «The Wire» und «The Affair» bekannt. Die letztgenannte Rolle brachte ihm zwei Golden Globe-Nominierungen ein. Als nächstes wird er in der BBC-Verfilmung von Nancy Mitfords Romanklassiker "The Pursuit of Love" auftreten.Die «The Crown» hat die königliche Familie durch mehrere Zeitabschnitte begleitet, beginnend in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren mit der Heirat von Königin Elizabeth und Prinz Philip und deren frühen Karrieren. Staffel 3 machte einen Zeitsprung in die 1960er und 1970er Jahre, während Staffel 4 die Erzählung durch die 80er Jahre führte und Prinzessin Diana zum ersten Mal vorgestellt wurde.Inhalt: Die kommende Saison wird sich weitgehend um die stürmische Ehe von Charles und Diana drehen, und man kann nur annehmen, dass sich die letzten beiden Spielzeiten mit der Scheidung des Paares sowie mit Dianas tragischem Tod im Jahr 1997 befassen werden. In den Saisons 5 und 6 werden auch Imelda Staunton als Königin Elizabeth, Jonathan Pryce als Prinz Philip und Lesley Manville als Prinzessin Margaret zu sehen sein.