«Sex Lives of College Girls»: Mindy Kaling castet vier Hauptrollen

Für die neue Serie hat Mindy Karling, die erst vor Kurzem «Noch nie in meinem Leben» auf den Markt brachte, vier Darsteller gefunden.

Schauspielerin, Autorin und Produzentin Mindy Kaling hat die vier Hauptdarstellerinnen für ihre HBO Max-Seriegefunden. Die komödiantische Serie ist mit Paulien Chalamet («King of Staten Island»), Amrit Kaur («The D Cut»), Reneé Rapp («Mean Girls on Broadway» und Alyah Chanelle Scott («The Book of Mormon») besetzt.«The Sex Lives of College Girls» stammt von Kaling International in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und wurde vor knapp einem Jahr von HBO Max bestellt. Die Serienorder umfasste 13 Episoden. Kaling fungiert als ausführende Produzentin und Co-Autorin, die zusammen mit Justin Noble die Aufgaben des Showrunners übernimmt. Howard Klein ist auch als Produzent der Sendung an Bord.Mindy Kaling spielte viele Jahre in der NBC-Sitcom «The Office» mit, gehört zu den Autoren von «Saturday Night Live» und produzierte die Netflix-Serie «Never Have I Ever» («Noch nie in meinem Leben»), die erst kürzlich für eine zweite Runde verlängert wurde.