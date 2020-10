«Unter uns»: Robert und Luke in Lebensgefahr

Soap-Check

Zudem ist die Hochzeit von Franzi und Steffen bei «Sturm der Liebe» in Gefahr. Was passiert ab Montag in den Daily-Soaps?

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

ARD/Nicole Manthey David kommt mit Simons Hilfe dahinter, wer gegen ihn intrigiert hat.

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

Kurz vor der Hochzeit von Franzi und Steffen, wird Tim klar, dass sein Herz noch immer für Franzi schlägt. Um Amelie gegenüber fair zu sein, macht er mit ihr Schluss und bringt Franzis Gefühle komplett durcheinander. Schließlich entscheiden sich Franzi und Steffen früher als geplant spontan in Dänemark zu heiraten. Doch dieser Plan scheitert, als Franzi kurz vor dem Abflug bemerkt, dass im „Fürstenhof“ etwas nicht stimmt. Auch Christoph hatte Verdacht geschöpft, als Ariane das Hotel wegen Sanierungsarbeiten für einige Tage geschlossen hat und die Arbeiter sich seltsam verhalten. Bei einem Ausflug rutscht André aus, fällt mir dem Kopf auf einen Stein und droht zu ertrinken. Eine wunderschöne Fremde rettet ihm das Leben, doch als André wieder zu sich kommt, hat er sein Gedächtnis verloren. Wird er sich wieder an alles erinnern können?Amelie hat ihr Ziel fast erreicht, als David mit Simons Hilfe ihre Absichten durschaut. Sie versuchen Gunter zu überzeugen, doch dieser hat Zweifel. Schließlich überschreibt er Amelie die Hotelanteile. Nach Davids Freilassung aus der Untersuchungshaft setzt er alles daran, Amelie zu überführen. Doch er kommt nicht vorwärts und muss beweisen, dass Amelie das Handy ins Gefängnis geschmuggelt hat. Mona und Andreas sind sich weiterhin uneinig über ihr zukünftiges Zusammenleben. Andreas versucht Lüneburg schlecht darzustellen und erschein nicht, als sie eine Wohnungsvertrag unterschreiben wollen. Schließlich unterschreiben sie doch einen Mietvertrag, allerdings findet Mona kurz darauf zwei Kinokarten fürs Lüneburger Kino in Andreas Mantel – mit einem Datum, an dem er angeblich in Freiburg war. Betrügt Andreas Mona?Robert und Luke haben nur gemeinsam eine Chance, sich zu befreien, doch ein Alleingang von Robert verschlimmert alles. Er ist lebensgefährlich verletzt und seine Rettung liegt in Lukes Hand. Nika und Sina fragen sich, was hinter dem Verschwinden der beiden steckt und ein Wettlauf um die Zeit beginnt. Werden die beiden gerettet und überlebt Robert? Vivien und Tobias freuen sich unterdessen auf ihre Party-Date-Night, doch dann gibt Vivien Tobias einen Korb und verbringt stattdessen die Nacht mit Sebastian. Tobias konfrontiert Vivien mit dem Verdacht, dass sich die beiden näherkommen und es kommt zur Eskalation.Justus will Richard glauben lassen, seine Informationen seien wertlos. Als Richard droht, mit Georg zu sprechen, verfolgt ihn Justus. Die beiden sind in einem Autounfall verwickelt und als Justus schwer verletzt alle Hoffnung verliert, erzählt er Richard von seinem großen Racheplan. Marie will Wiebrechts Übergriffigkeit nicht länger tolerieren und entscheidet sich für eine Aussprache mit ihm. Dies stellt sich jedoch als Fehler heraus. Sie ist enttäuscht und fühlt sich allein. Als sie von Deniz einen Korb bekommt, verliert sie völlig den Halt.Maren gesteht Katrin, dass sie noch nie an Alexanders Grab war und Angst vor diesem letzten Schritt hat. Als Maren ein Zeichen von Alexander bekommt, beschließt sie, sich zu verabschieden. Katrin, Nina und Yvonne stehen ihr bei diesem Vorhaben bei. Toni gibt ohne Eriks Wissen sein Geschenk zurück, weil sie weiß, wie dringend er das Geld braucht. Er wollte Toni eine Freude machen und ist frustriert, doch sie zeigt Erik, dass sie ihn liebt. Moritz ist entsetzt, als er erfährt, dass Nils ihm Geld gestohlen hat.Als Nik beobachtet, wie Pacos Kurzzeit-Freund ihn auf der Club-Toilette betrügt, spricht er Paco einfühlsam darauf an. Doch dieser zeigt ihm nur die kalte Schulter und Nik ist sauer. Als sie erneut darüber reden, kommt es zu einem heftigen Streit, bis Paco angriffslustig fragt, ob sich Nik nicht zu sehr für sein Liebesleben interessiert. Die angespannte Situation endet in einem gierigen Kuss der beiden. Nik geht Paco danach vollkommen überfordert aus dem Weg. Stattdessen versucht er seiner Beziehung zu Mia neunen Schwung zu geben und lädt sie zu einem Wellness-Tag ein. Dieser endet jedoch damit, dass Nik und Paco allein am Pool sitzen.Joes Schuldgefühle gegenüber Peggy hindern ihn an einem Neuanfang und er macht begibt sich auf die Suche nach ihr. JJ und Fabrizio streiten sich, nachdem er sie nach seiner Rückkehr aus Italien ignoriert hat. Nach einem heftigen Streit landen die beiden im Bett. Doch dann bekommt JJ mit, wie Fabrizio sie am Telefon vor seiner Mutter erneut verleugnet. Verletzt zieht sie zu Irina in die Pension. Jannes Suchtprobleme werden immer schlimmer und Theo weiß nicht, wie er seinem Sohn helfen kann. Gelingt ihm der Versuch Jannes Ersatzmedikamente unterzujubeln?