Neuer Sat.1-Vorabend: Rateshows verlieren Zuschauer

Quotennews

Immerhin: Das «Buchstaben Battle» verbesserte sich in Sachen Zielgruppen-Marktanteil, wenn auch auf zu niedrigem Niveau.

Es ist ein langer Weg, den die beiden neuen Sat.1-Vorabendrateshows gehen müssen, um noch zum Erfolg zu kommen. Sowohl die neue 18-Uhr-Produktionals auch das eine Stunde später platziertesind am Montag mit jeweils 4,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ziemlich schwach gestartet. Am Dienstag nun liefen die zweiten Episoden – und es bewegte sich bestenfalls nur ganz wenig in die richtige Richtung. Die von Steven Gätjen ab 19 Uhr moderierte Show mit den goldenen Ringen verharrte wie schon am Tag zuvor bei 4,6 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite ging nach unten. Die Ratesendung verlor rund 0,13 Millionen Zuschauer und landete nun bei 0,74 Millionen.Das «Buchstaben Battle» mit Moderatorin Ruth Moschner steigerte die Zielgruppen-Quote bei gleichbleibender Reichweite (0,19 Millionen) und landete am Dienstag nun bei 4,8 Prozent – weiterhin zu wenig für die Sat.1-Ansprüche. Insgesamt sank auch hier die Zuschauerzahl; um rund 0,07 Millionen auf 0,68 Millionen Seher.Abseits des starken «Sat.1 Frühstücksfernsehen» erreichte am Dienstag keine Produktion des Privatsenders zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe. Zwischen 5.30 und zehn Uhr derweil sicherte sich der Privatsender wunderbare 13,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.