Passabel geschlagen: ZDF erreicht mit «Das schweigende Klassenzimmer» den Senderschnitt

Quotennews

Stark unterwegs war einmal mehr der spätabendliche «Markus Lanz»-Talk.

Gegen starke Fußballkonkurrenz im Ersten zeigte das ZDF am Dienstagabend den rund drei Jahre alten Spielfilmund sicherte sich damit ab 20.15 Uhr im Schnitt 3,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Somit landete die gemessene Quote nahezu auf Höhe der Sendernorm der Mainzer. Ermittelt wurden nämlich 12,4 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Film einigermaßen okay, die ermittelten 5,8 Prozent trafen den Senderschnitt ebenfalls fast.Sehr populär war auch am Dienstag der Talk vonab 23 Uhr – diesmal ging es unter anderem um den in die heiße Phase gehenden Wahlkampf in den USA. 1,79 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu, 13,7 Prozent Marktanteil wurden durchschnittlich ermittelt. 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten dem Talk aus Hamburg starke 8,7 Prozent.Direkt nachfolgend, also ab 0.15 Uhr, kam noch dasauf genau zehn Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt (das entsprach rund 800.000 Zusehenden im Schnitt) sowie 6,7 Prozent Marktanteil in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre.