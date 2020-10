Sechs-Tore-Spiel: Nationalmannschaft gewinnt viele Fans hinzu

Quotennews

Vergangene Woche kam ein Spiel von Jogis Jungs bei RTL nur auf knapp sechs Millionen Zuschauer. Die Partie gegen die Schweiz am Dienstagabend holte im Ersten nun klar über acht Millionen.

Über zwei Millionen Zuschauer zurückgewonnen hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Im Rahmen der UEFA Nations League spielte sie am Dienstagabend ab 20.45 Uhr gegen die Schweiz, am Ende trennten sich beide Teams mit 3:3. Das Erste übertrug das Match innerhalb seiner «Sportschau» und sicherte sich 8,19 Millionen Zuschauer. Zum Vergleich: Zurückliegende Woche am Mittwoch zeigte RTL ein Spiel von Jogis Jungs und erreichte damit in Halbzeit eins 5,69 Millionen Fans, im zweiten Abschnitt dann 5,94 Millionen. Diesmal schauten mehr zu, vielleicht auch, weil der Sender Das Erste allgemein höher frequentiert ist.Der öffentlich-rechtliche Kanal kann jedenfalls sehr zufrieden sein. Im Gesamtmarkt sicherte sich die Sportübertragung im Schnitt 28,6 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde man mit 24,8 Prozent klarer Marktführer. In dieser Altersklasse gelang zudem eine Punktlandung: Genau zwei Millionen Menschen sahen das Fußballspiel im Schnitt.Die in der Halbzeitpause gesendetenholten zudem 6,89 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Die knapp zehn Minuten lange Infosendung aus Hamburg punktete damit angesichts von 23,4 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern und 22,4 Prozent bei den jungen Leuten.