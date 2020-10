Wie schlägt sich der 13. Doctor?

Branchenecho

Seit drei Jahren ist Jodie Whittaker der Doctor. Wie urteilt die internationale Presse über die 12. Staffel?

1. Januar 2020. Während sich die meisten Menschen noch von der Silvesterparty erholen und auf dem Sofa zu Hause bleiben (von einer Pandemie weiß zu diesem Zeitpunkt noch keiner!), startet die BBC mit der zwölften «Doctor Who»-Staffel durch. Die Premiere macht der Zweiteiler „Spyfall“, eine Hommage an «James Bond 007», dessen neuester Teil eigentlich im April hätte starten sollen. „Eine der Freuden des Drehbuchs von Showrunner Chris Chibnall war, dass es Sinn machte“, so Stuart Jeffries vom Guardian.Allerdings bemängelte Jeffries das vermehrte Auftreten von Product Placement und weniger Anspielungen zu «Men in Black» und «James Bond». „Aber es gab eine Menge zu genießen“, so der Autor. „Diese erste neue Stunde platzt vor der zuversichtlichen Energie von Chibnall, Whittaker und den Autoren, die in eine Ära eintreten, in der sich der 13. Doctor weniger eingeschränkt und freier fühlt, um, in ihren Worten, mit der Arbeit weiterzumachen. Und es macht unheimlich Spaß, zuzusehen“, schwärmte Melanie McFarland von „Salon“.Auch die „Los Angeles Times“ schwärmte über den Auftakt. „Der Auftakt macht Spaß, ist oft lustig und actionreich, was nicht heißen soll, dass der Cliffhanger am Ende des ersten Teils recht heftig ist“, urteilte Robert Lloyd. Ed Power vom „Independent“ sagt, dass die Chemie zwischen den vier Hauptdarstellern stimmt.Christian Schäfer von „Serienjunkies“ ist von der gesamten Staffel allerdings enttäuscht. „Für meinen Geschmack wird einfach zu viel über den Haufen geworfen und am Ende ein (endgültiger) Schnitt gemacht, der die Serie für immer verändern wird und mit dem ich mich nur schwerlich anfreunden kann.“ Allerdings gibt Schäfer zu, dass auch das Finale spannend ist.Ein interessantes Bild ergibt sich beim User-Score bei Metacritic. Während die Serienbesprechungen aus der Fachpresse sehr wohlwollend waren, sind die Fans enttäuscht. Vom Erzählstil sind die Folgen gut, aber viele Fans vermissen den alten «Doctor Who»-Charme. Der frühere Doctor, Peter Capaldi, und der Showrunner-Vorgänger Steven Moffat waren selbst große Fans der Serie. Das lässt sich nicht über Whittaker sagen, die im Vorfeld keine Folge gesehen hat.