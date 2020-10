RTLZWEI: «Hartes Deutschland», starke Quote

Quotennews

Die Primetime des Münchner Senders funktionierte am Donnerstag einwandfrei.

Mit Sozialdokus ist der Privatsender RTLZWEI weiterhin voll in der Spur. Am Donnerstag zur besten Sendezeit wurde eine weitere-Folge gezeigt, die sich trotz «The Voice of Germany»-Konkurrenz zu behaupten wusste und letztlich sogar bessere Zielgruppen-Quoten einfuhr als RTLs «Alarm für Cobra 11» im Rerun: Ermittelt wurden tollen 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die Gesamt-Reichweite belief sich auf 1,08 Millionen Zuschauer.Schon in den beiden Wochen zuvor war die Sendung auf hohem Niveau unterwegs, fuhr 8,5 und 8,8 Prozent bei den Umworbenen ein. Ab 22.15 Uhr zeigte RTLZWEI am Donnerstagabend dannund sicherte sich damit sogar noch bessere 8,9 Prozent bei den Werberelevanten. 0,78 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein.Nicht ganz so stark unterwegs waren die Vorabend-Serien in der 18- und 19-Uhr-Stunde:undblieben bei wenig erfolgreichen 4,9 und 4,7 Prozent hängen. Beide Soaps sind jedoch auf modernen Ausspielwegen, im Streaming oder bei YouTube, vermutlich ein Erfolg. Exakte Zahlen dafür liegen aber nicht vor.