RTL bringt «Versicherungsdetektive» zurück

TV-News

Ab November laufen sonntags sechs neue Episoden der Dokusendung.

Neuer Schwung für den Sonntagvorabend. Der in Köln sitzende Privatsender RTL hat eine neue und aus sechs Folgen bestehende Staffel vonangekündigt. Sie läuft erneut sonntags um 19.05 Uhr und soll am 1. November starten. Betrug oder einfach nur Pech? Diese Frage stellen sich Timo Heitmann und Patrick Hufen in den neuen Folgen der elften Staffel von «Die Versicherungsdetektive». Darin nehmen die beiden Ermittler wieder kuriose Schadenfälle unter die Lupe, die schräg, lustig oder auch nur zum Kopfschütteln sind. Diesmal geht es unter anderem um angeblich ausgelaufene Aquarien, randalierende Hunde und einen rätselhaften Einbruch mit 28.000 Euro Schaden.Die Sendung übernimmt den Slot von «Comeback oder weg?». Von den «Versicherungsdetektiven» lief in diesem Jahr nur ein Primetime-Special, die zurückliegende reguläre Staffel war im Spätsommer 2019 zu sehen und bescherte RTL am Sonntagvorabend maximal 14,1 Prozent – teils wurden aber auch nur einstellige Zielgruppen-Werte gemessen. Luft nach oben ist demnach vorhanden.Am 1. November geht um 20.15 Uhr übrigens auch die derzeit laufende Staffel vom(kleines Bild oben) zu Ende, in einer knapp drei Stunden langen Show mit dem Beinamen „Das Finale und das große Wiedersehen“ fällt hier die letzte Klappe. Am Sonntagabend wird dann Moderatorin Angela Finger-Erben ein Fazit ziehen. Ab 23.05 Uhr ist am 1. November dann zudem die letzte Sonntags-Ausgabe von «Pocher – gefährlich ehrlich» eingeplant.