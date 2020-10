«The Taste» verbucht die bislang besten Quoten der Staffel

Quotennews

Erstmals schaffte es Sat.1 zumindest beim jüngeren Publikum über den Senderschnitt.

In den vergangenen fünf Folgen der neuen «The Taste»-Staffel war die Kochshow durchgängig hinter dem Senderschnitt zurück geblieben. In der Vorwoche hatten 1,12 Millionen Fernsehende eingeschalten, was allerdings nur für passable 4,4 Prozent Marktanteil reichte. In der Zielgruppe begeisterte Sat.1 mit dem Programm 0,53 Millionen Kochbegeisterte und verbuchte damit eine Sehbeteiligung von 6,9 Prozent.Wie schon am vergangenen Mittwoch hatte die Show wieder mit der Fußballkonkurrenz zu kämpfen, hatte aber mit 1,20 Millionen Zuschauern die bislang stärkste Reichweite der Staffel. Der Marktanteil von 4,8 Prozent blieb weiterhin unter dem Schnitt, erhöhte sich aber gegenüber der Vorwoche um 0,4 Prozentpunkte. 0,57 Millionen der Werberelevanten sahen sich zudem an, wie die Kandidaten die perfekten Löffel für die Jury zauberten. Mit einem Plus von über einem Prozentpunkt verbuchte der Sender in der Zielgruppe eine Quote von guten 8,1 Prozent. Dieser Wert schob sich nun erstmals knapp über den Senderschnitt.wollten ab 23.20 Uh noch 0,40 Millionen Fernsehende sehen. Für die Reportage bedeutete das einen mauen Marktanteil von 3,7 Prozent. Bei den Umworben waren weiterhin 0,20 Millionen Menschen mit von der Partie und so standen passable 6,4 Prozent auf dem Papier.