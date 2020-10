«Temptation Island VIP» soll den «Sommerhaus der Stars»-Boost bekommen

TV-News

Das heißt aber auch: Länger warten für alle Fans von Amira und Oliver Pocher.

RTL ändert ab der zweiten Oktober-Hälfte den Programmablauf am Sonntagabend. Weiterhin im Programm bleibt die Reality-Show, die zuletzt sonntags mit über 16 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe punktete. Von diesem Erfolg soll ab dem 18. Oktober nun die nächste «Temptation Island»-Staffel profitieren. Sie wird sich immer gegen 23 Uhr direkt an das Sommerhaus anschließen und somit einige Zuschauer mitzunehmen versuchen. Die neue Staffel des Formats kommt als Promi-Variante daher und hört deshalb auf den exakten NamenDer Programmeinschub hat auch zur Folge, dass die Late-Night-Showlänger warten muss und streng genommen in die Nacht rutscht. Am 18. Oktober soll die Folge der Show mit Amira und Oliver Pocher um 23.55 Uhr anlaufen, eine Woche später um 23.50 Uhr. Vergangenes Wochenende holten die Pochers ab kurz nach 23 Uhr passable zwölfeinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.In «Temptation Island VIP» testen vier Promi-Paare ihre Liebe: Willi und Jasmin Herren (seit 2018 verheiratet), Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig (seit 2016 ein Paar), Calvin & seine Freundin Roxy (haben sich bei «Temptation Island» 2019 kennengelernt und sind frisch zusammen) sowie Stephie Schmitz & Julian Evangelos, die seit «Love Island» gemeinsame Wege gehen, mischen mit. Streamingdienst TV Now startet die Ausstrahlung der Staffel bereits am 15. Oktober.