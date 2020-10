«Billy Kuckuck»: Teil drei mit passablen Werten

Quotennews

Die Comedy-Reihe mit Aglaia Szyszkowitz sorgte erneut für gute Werte auf dem Gesamtmarkt.

Am Freitagabend servierte Das Erste den dritten Teil von, der auf den Namen „Aber bitte mit Sahne!“ hörte. In diesem Abenteuer brachte Billy seinen Klienten Karl Löwe mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus, denn der Inhaber einer Traditionskonditorei soll einen E-Scooter im Internet gekauft und nicht bezahlt haben.Mit 4,11 Millionen Zuschauern lief die Ausstrahlung am Freitag um 20.15 Uhr recht erfolgreich, der Marktanteil lag bei 14,6 Prozent. Beim jungen Publikum sorgte das Werk von Thomas Freundner (Regie) und Kristen Peters (Drehbuch) jedoch nur für 0,33 Millionen Zuseher. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug maue 4,4 Prozent. Übrigens: Die Wiederholung um 01.20 Uhr wollten insgesamt noch 0,32 Millionen Zuschauer sehen.Die ersten zwei Teile von «Billy Kuckuck» erreichten 3,48 und 4,09 Millionen Fernsehzuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte Das Erste damit 0,53 und 0,55 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 6,4 und 6,9 Prozent.ab 22.15 Uhr überzeugte nicht mehr. Nur noch 1,61 Millionen Fernsehende interessierten sich für die Krimiserie und kamen so auf maue 8,0 Prozent. Bei den 0,21 Millionen Jüngeren war die Quote mit mickrigen 3,5 Prozent noch deutlich schwächer.