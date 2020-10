«Gut gebaut»: Nitro zeigt Frauen-Handwerker-Sendung

TV-News

Als Vorlauf sollen große Fußballspiele dienen.

Der Männersender Nitro wird sich bald einiger Klischees bedienen – oder diese im besten Falle aufbrechen. Inwerden Frauen portraitiert, die im Baugewerbe tätig sind. Die Sendung verweist darauf, dass dies in Deutschland erst seit 1994 möglich ist. Noch heute hätten Frauen auf der Baustelle einen Exotenstatus.Ob Maurerin Julia, Anlagenmechanikerin Sandra, Dachdeckerin Sunny, Baggerfahrerin Sonja oder Maschinistin Cindy – sie alle ließen sich für die neue Eigenproduktion von Nitro bei ihren herausfordernden Jobs von der Kamera begleiten: Die neue Sendung ist ab dem 1. November immer sonntags um 13.05 Uhr zu sehen. Story House Productions GmbH hat das Format umgesetzt.«Gut gebaut» bekommt aber eine Vorpremiere – die ersten beiden Episoden sollen von Europa-League-Fußball profitieren und am späten Donnerstagabend (29. Oktober) zu sehen sein. Nitro peilt einen Sendestart gegen Mitternacht an.