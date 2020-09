Funktioniert nicht bei CBS: «Star Trek: Discovery»

US-Quoten

Die Sci-Fi-Serie von CBS All Access hat als Wiederholung im linearen Networkfernsehen keine berauschenden Quoten geholt.

Aus Mangel an Alternativen hat CBS am Donnerstagin der Primetime wiederholt, eigentlich ist die Serie ja nur non-linear bei CBS All Access abrufbar. Mit lediglich 1,68 Millionen Zuschauern kann die Ausstrahlung um 22 Uhr als Flop bezeichnet werden, mehr als 0,2 Prozent kamen als Zielgruppen-Rating nicht zustande.hat unmittelbar davor bessere 0,5 Prozent verzeichnet.verbuchte zur besten Sendezeit sogar 1,1 Prozent und rund vier Millionen Zuschauer.hat bei ABC mit 0,7 Prozent im Rating gepunktet, damit lief es etwas besser als vor einer Woche. Bei 5,11 Millionen lag die absolute Sehbeteiligung – ein deutliches Plus von rund 800.000 Zusehern binnen Wochenfrist. Die nachfolgenden Gameshowsundliefen mit 0,6 und 0,5 Prozent ebenfalls gut bei den Umworbenen, die Zuschauerzahlen sanken jedoch auf 3,45 Millionen und 2,91 Millionen.FOX blieb mit Re-Runs vonundbei Ratings von jeweils 0,3 Prozent hängen. The CW versagte mitund, für beide Formate waren nicht mehr als 0,1 Prozent zu holen bei den 18- bis 49-Jährigen.