sixx wiederholt «Mütter machen Porno»

TV-News

Die einst für Sat.1 umgesetzte Show wird im Oktober beim Frauensender Paula Lambert ablösen.

Der Frauensender sixx wird die im Hochsommer von Sat.1 ausgestrahlte Produktionwiederholen. Gezeigt wird die Sendung dann mittwochs, auf diesem Slot sind aktuell noch diverse Paula-Lambert-Formate zu sehen. Auch in Sat.1 lief das Format Ende Juli zwei Mal mittwochs – mit acht sowie achteinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen übrigens in etwa auf Höhe des Senderschnitts. sixx startet am 14. Oktober zur besten Sendezeit.Fünf Mütter sind in dem Format auf ungewöhnlicher Aufklärungs-Mission: Auf eigene Faust wollen fünf Mütter einen Porno produzieren, der Heranwachsenden ein realistisches Bild von Sex vermittelt. Mit Menschen, die aussehen wie Du und ich und, die sich auf Augenhöhe, leidenschaftlich und wertschätzend begegnen. Doch wie wird es ihnen auf ihrer Reise durch die Welt der Pornographie ergehen? Und welchen Herausforderungen begegnen sie?Quotenmeter.de-Kritiker Sidney Schering war von der Sendung im Sommer übrigens nicht sonderlich angetan : "Womöglich ist es schlicht naiv, «Mütter machen Porno» abzukaufen, überhaupt eine konstruktive Intention zu verfolgen. Schließlich wird ein vollkommen besonnen ablaufendes Gespräch zwischen Müttern und Pornoproduzent mit Ennio-Morricone-Konfrontationsmusik untermalt, ein Pornodreh mit einem desolaten Cover von "Mad World" und bombastisch-dramatische Cover von Linkin Park und Britney Spears dienen dazu, Szenen wahlweise ins Lächerliche zu ziehen oder so sehr zu dramatisieren, dass der kleinste Rest an sexpositivem, konstruktiv-pornokritischem Anspruch mit Nachdruck hinfort gespült wird."