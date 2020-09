DAZN zeigt Eurosport-Sender auch weiterhin

Vermischtes

Sie sind künftig neu auch in der Schweiz empfangbar.

DAZN und Discovery haben ihre Vereinbarung einer Distribution erneuert. Auch weiterhin bietet DAZN seinen Kunden Livestreams der TV-Signale von Eurosport , Eurosport2 an. DAZN-DACH-Chef Thomas de Buhr: Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, sagt: „Die Verlängerung der Kooperation ist eine tolle Nachricht für alle Sportfans, denn sie ergänzt unser Angebot an Premium-Sport bei DAZN optimal. Besonders freut es mich für Sportfans in der Schweiz, die so ab sofort zum Beispiel jede Menge Wintersport oder die Olympischen Spiele auf den Eurosport-Sendern bei DAZN erleben können.“Im kommenden Jahr wird Eurosport etwa die verschobenen Olympischen Spiele auf seinen Sendern zeigen – Eurosport2 ist dabei nur im Pay-TV zu sehen – etwa eben bei DAZN. Die Inhalte von Eurosport werden nicht nur wie bisher bei DAZN in Deutschland, Österreich, Italien und Spanien live und auf Abruf verfügbar sein, sondern erstmals auch in der Schweiz.James Gibbons, EVP und General Manager UK, Nordics and Commercial Development bei Discovery, ergänzt: "Die Eurosport-Sender erreichen mehr Zuschauer als alle anderen länderübergreifenden Sportkanäle in Europa. Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit DAZN ausweiten, um so unseren Fans auch bei DAZN weiterhin Zugang zu Top-Sportereignissen wie den Tennis Grand Slams und den Olympischen Spiele bieten zu können.“