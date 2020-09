US-Wahlabend bei ProSieben: Sender zeigt #Unfit

TV-News

Ist Donald Trump ein Soziopath? Die Doku lässt zahlreiche Psychologen zu Wort kommen, die über den mentalen Zustand des Präsidenten urteilen.

Am 2. November wählt Amerika einen neuen Präsidenten. Nicht nur Das Erste hat schon bekannt gegeben, wie es über die US-Wahl an besagtem Tag berichten will, auch ProSieben teilte nun mit, dass man am Wahltag, wie üblich ein Dienstag, keine Primetimeshow, sondern eine bekannte Doku zeigen will. Ab 21.25 Uhr läuft dann das viel besprochene Werk, das im Original auf den Namen «#Unfit - The Psychology of Donald Trump» hört und von Regisseur Dan Partland stammt.Zahlreiche Psychologen bewerten in dem Film den mentalen Zustand von Donald Trump. Im Vorfeld, ab 20.15 Uhr, zeigt der Münchner Sender ein 70 Minuten langes, das sich mit dem „schmutzigen Kampf“ rund ums Weiße Haus befasst.Über die vergangenen fünf Monate hinweg begleitete die Reportage sechs junge US-Amerikaner, darunter Wechselwähler, Influencer, Trump-Aktivisten und überzeugte Demokraten, und liefert einen Blick hinter die Kulissen der Meinungsmacher im amerikanischen Wahlkampf.